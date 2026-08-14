Gauntlet WETH Balanced 今日价格

Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) 今日实时价格为 $ 1,942.61，过去 24 小时内变化了 0.44%。当前 GTWETHB 兑 USD 的汇率为 $ 1,942.61 每 GTWETHB。

Gauntlet WETH Balanced 目前市值在 $ 193,088 排名第 #-，流通供应量为 99.40 GTWETHB。过去 24 小时内，GTWETHB 的交易价格在 $ 1,912.65（低点）和 $ 1,958.53（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3,424.95，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GTWETHB 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -0.31%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Gauntlet WETH Balanced（GTWETHB）市场信息

市值 $ 193.09K$ 193.09K $ 193.09K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 193.09K$ 193.09K $ 193.09K 流通量 99.40 99.40 99.40 总供应量 99.39625922519805 99.39625922519805 99.39625922519805

Gauntlet WETH Balanced 的当前市值为 $ 193.09K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。GTWETHB 的流通量为 99.40，总供应量是 99.39625922519805，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 193.09K。