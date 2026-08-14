Gauntlet USDT PRIME V2 今日价格

Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) 今日实时价格为 $ 1.019，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 GTUSDTP 兑 USD 的汇率为 $ 1.019 每 GTUSDTP。

Gauntlet USDT PRIME V2 目前市值在 $ 4,124,098 排名第 #-，流通供应量为 4.05M GTUSDTP。过去 24 小时内，GTUSDTP 的交易价格在 $ 1.013（低点）和 $ 1.023（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.026，而历史最低价为 $ 0.997881。

短期表现方面，GTUSDTP 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.12%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Gauntlet USDT PRIME V2（GTUSDTP）市场信息

市值 $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M 流通量 4.05M 4.05M 4.05M 总供应量 4,046,713.87431228 4,046,713.87431228 4,046,713.87431228

Gauntlet USDT PRIME V2 的当前市值为 $ 4.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。GTUSDTP 的流通量为 4.05M，总供应量是 4046713.87431228，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.12M。