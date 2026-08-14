Gauntlet USDT Balanced 价格 (GTUSDTB)
Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) 今日实时价格为 $ 1.024，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 GTUSDTB 兑 USD 的汇率为 $ 1.024 每 GTUSDTB。
Gauntlet USDT Balanced 目前市值在 $ 1,805,894 排名第 #-，流通供应量为 1.76M GTUSDTB。过去 24 小时内，GTUSDTB 的交易价格在 $ 1.018（低点）和 $ 1.028（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.03，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，GTUSDTB 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.16%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。
Gauntlet USDT Balanced 的当前市值为 $ 1.81M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。GTUSDTB 的流通量为 1.76M，总供应量是 1763802.377173128，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.81M。
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今天内，Gauntlet USDT Balanced 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000185674185036122。
在过去30天内，Gauntlet USDT Balanced 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030713856。
在过去60天内，Gauntlet USDT Balanced 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0063712256。
在过去90天内，Gauntlet USDT Balanced 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001359776430052。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000185674185036122
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|30天
|$ +0.0030713856
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|60天
|$ +0.0063712256
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|90天
|$ +0.0001359776430052
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在 2040 年，Gauntlet USDT Balanced 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Gauntlet USDT Balanced 今日实时价值是多少？
今日，Gauntlet USDT Balanced 的交易价格为 ¥6.99267181455360000，过去 24 小时价格变动 -0.01%。价格会不断波动，反映实时市场情绪。
GTUSDTB 目前的波动性如何？
24 小时波动率为 --%，可帮助您了解代币价格的波动速度。较高的波动性既可能带来交易机会，也可能带来风险，具体取决于市场状况。
Gauntlet USDT Balanced 今日的流动性状况如何？
Gauntlet USDT Balanced 的流动性评分为 --/100，该评分用于评估各交易所的市场深度。较高的流动性通常意味着更小的点差和更好的市价单执行。
GTUSDTB 今日的交易价格区间是多少？
过去 24 小时内，¥6.95169912814020000 和 ¥7.01998693882920000 之间的交易价格波动。这一波动范围有助于交易者评估短期策略的支撑位和阻力位。
GTUSDTB 今日的交易量是多少？
过去一天，¥-- 的总交易量为 。交易量激增通常预示着价格的大幅波动或市场情绪的转变。
投资者应如何解读 Gauntlet USDT Balanced 的风险水平？
风险取决于波动性、流动性深度、市场排名和供应分布。作为基于 -- 构建的 Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem 资产，GTUSDTB 的风险状况会根据生态系统更新或行业趋势而波动。
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