Gauntlet USDT Balanced 今日价格

Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) 今日实时价格为 $ 1.024，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 GTUSDTB 兑 USD 的汇率为 $ 1.024 每 GTUSDTB。

Gauntlet USDT Balanced 目前市值在 $ 1,805,894 排名第 #-，流通供应量为 1.76M GTUSDTB。过去 24 小时内，GTUSDTB 的交易价格在 $ 1.018（低点）和 $ 1.028（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.03，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GTUSDTB 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.16%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Gauntlet USDT Balanced（GTUSDTB）市场信息

市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 流通量 1.76M 1.76M 1.76M 总供应量 1,763,802.377173128 1,763,802.377173128 1,763,802.377173128

Gauntlet USDT Balanced 的当前市值为 $ 1.81M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。GTUSDTB 的流通量为 1.76M，总供应量是 1763802.377173128，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.81M。