Gauntlet USDC PRIME V2 今日价格

Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) 今日实时价格为 $ 1.03，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 GTUSDCP 兑 USD 的汇率为 $ 1.03 每 GTUSDCP。

Gauntlet USDC PRIME V2 目前市值在 $ 70,726,574 排名第 #-，流通供应量为 68.64M GTUSDCP。过去 24 小时内，GTUSDCP 的交易价格在 $ 1.025（低点）和 $ 1.034（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.037，而历史最低价为 $ 1.006。

短期表现方面，GTUSDCP 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.13%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Gauntlet USDC PRIME V2（GTUSDCP）市场信息

市值 $ 70.73M$ 70.73M $ 70.73M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 70.77M$ 70.77M $ 70.77M 流通量 68.64M 68.64M 68.64M 总供应量 68,685,753.0857647 68,685,753.0857647 68,685,753.0857647

Gauntlet USDC PRIME V2 的当前市值为 $ 70.73M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。GTUSDCP 的流通量为 68.64M，总供应量是 68685753.0857647，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.77M。