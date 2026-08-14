Gauntlet USD Alpha 今日价格

Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) 今日实时价格为 $ 1.078，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 GTUSDA 兑 USD 的汇率为 $ 1.078 每 GTUSDA。

Gauntlet USD Alpha 目前市值在 $ 1,614,796 排名第 #-，流通供应量为 1.50M GTUSDA。过去 24 小时内，GTUSDA 的交易价格在 $ 1.078（低点）和 $ 1.078（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.078，而历史最低价为 $ 1.053。

短期表现方面，GTUSDA 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.10%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Gauntlet USD Alpha（GTUSDA）市场信息

市值 $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M 流通量 1.50M 1.50M 1.50M 总供应量 1,497,413.906528845 1,497,413.906528845 1,497,413.906528845

Gauntlet USD Alpha 的当前市值为 $ 1.61M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。GTUSDA 的流通量为 1.50M，总供应量是 1497413.906528845，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.61M。