GATEWAY TO MARS（MARS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00000222$ 0.00000222 $ 0.00000222 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.98% 漲跌幅（7D） -1.98%

GATEWAY TO MARS（MARS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MARS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MARS 的历史最高价为 $ 0.00000222，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MARS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -1.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GATEWAY TO MARS（MARS）市场信息

市值 $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K 流通量 689.50B 689.50B 689.50B 总供应量 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379

GATEWAY TO MARS 的当前市值为 $ 25.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MARS 的流通量为 689.50B，总供应量是 689499618330.3379，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.82K。