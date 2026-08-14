Gate Wrapped BTC 今日价格

Gate Wrapped BTC (GTBTC) 今日实时价格为 $ 63,643，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 GTBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63,643 每 GTBTC。

Gate Wrapped BTC 目前市值在 $ 220,182,582 排名第 #-，流通供应量为 3.46K GTBTC。过去 24 小时内，GTBTC 的交易价格在 $ 63,115（低点）和 $ 64,186（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 125,984，而历史最低价为 $ 57,893。

短期表现方面，GTBTC 在过去一小时内波动了 +0.36%，过去7 天内波动了 -1.21%。过去一天，总交易量达到 $ 61.85K。

Gate Wrapped BTC（GTBTC）市场信息

市值 $ 220.18M$ 220.18M $ 220.18M 成交量（24H） $ 61.85K$ 61.85K $ 61.85K 完全稀释市值 $ 220.18M$ 220.18M $ 220.18M 流通量 3.46K 3.46K 3.46K 总供应量 3,461.57204885 3,461.57204885 3,461.57204885

Gate Wrapped BTC 的当前市值为 $ 220.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.85K。GTBTC 的流通量为 3.46K，总供应量是 3461.57204885，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 220.18M。