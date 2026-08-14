Gas Town 今日价格

Gas Town (GAS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 GAS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GAS。

Gas Town 目前市值在 $ 34,137 排名第 #-，流通供应量为 999.61M GAS。过去 24 小时内，GAS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04420707，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GAS 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -3.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Gas Town（GAS）市场信息

市值 $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K 流通量 999.61M 999.61M 999.61M 总供应量 999,611,697.7776177 999,611,697.7776177 999,611,697.7776177

Gas Town 的当前市值为 $ 34.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GAS 的流通量为 999.61M，总供应量是 999611697.7776177，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.14K。