GarudaX（GRDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00462859 24H最高价 $ 0.00476339 历史最高 $ 0.00593594 最低价 $ 0.00183371 涨跌幅（1H） +0.40% 涨跌幅（1D） +1.95% 漲跌幅（7D） +13.88%

GarudaX（GRDX）当前实时价格为 $0.00473449。过去 24 小时内，GRDX 的交易价格在 $ 0.00462859 至 $ 0.00476339 之间波动，市场活跃度显著。GRDX 的历史最高价为 $ 0.00593594，历史最低价为 $ 0.00183371。

从短期表现来看，GRDX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.40%，过去 24 小时内变动为 +1.95%，过去 7 天内累计变动为 +13.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GarudaX（GRDX）市场信息

市值 $ 203.83K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 451.34K 流通量 43.05M 总供应量 95,329,657.0

GarudaX 的当前市值为 $ 203.83K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GRDX 的流通量为 43.05M，总供应量是 95329657.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 451.34K。