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Garlicoin 价格 (GRLC)

USD

Garlicoin (GRLC) 实时价格图表

$0.01214556
$0.01214556$0.01214556
-1.90%(1D)

今天 Garlicoin (GRLC) 的价格

今天 Garlicoin (GRLC) 的实时价格为 0.01214387 USD。目前其市值为 $ 833.88K USD。GRLC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Garlicoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.59 USD
- Garlicoin 当天价格变化为 -1.93%
- 其循环供应量为 68.66M USD

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Garlicoin (GRLC) 价格表现 USD

今天内，Garlicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00023942723974455
在过去30天内，Garlicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0034080641
在过去60天内，Garlicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030438100
在过去90天内，Garlicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002483207399702155

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00023942723974455-1.93%
30天$ -0.0034080641-28.06%
60天$ +0.0030438100+25.06%
90天$ +0.002483207399702155+25.70%

Garlicoin (GRLC) 价格分析

Garlicoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0121414
$ 0.0121414$ 0.0121414

$ 0.01259454
$ 0.01259454$ 0.01259454

$ 0.583403
$ 0.583403$ 0.583403

-3.52%

-1.93%

-24.99%

Garlicoin (GRLC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 833.88K
$ 833.88K$ 833.88K

$ 0.59
$ 0.59$ 0.59

68.66M
68.66M 68.66M

什么是Garlicoin (GRLC)

Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.

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Garlicoin (GRLC) 资源

官网

大家还在问：关于 Garlicoin (GRLC) 的其他问题

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GRLC 兑换为当地货币

1 GRLC 兑换 AUD
A$0.019430192
1 GRLC 兑换 GBP
0.009715096
1 GRLC 兑换 EUR
0.0116581152
1 GRLC 兑换 USD
$0.01214387
1 GRLC 兑换 MYR
RM0.0542830989
1 GRLC 兑换 TRY
0.4288000497
1 GRLC 兑换 JPY
¥1.9075590996
1 GRLC 兑换 RUB
1.3539200663
1 GRLC 兑换 INR
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1 GRLC 兑换 IDR
Rp195.8688435461
1 GRLC 兑换 PHP
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1 GRLC 兑换 EGP
￡E.0.6166657186
1 GRLC 兑换 BRL
R$0.0771135745
1 GRLC 兑换 CAD
C$0.0174871728
1 GRLC 兑换 BDT
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1 GRLC 兑换 NGN
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1 GRLC 兑换 UAH
0.5107711722
1 GRLC 兑换 VES
Bs0.61933737
1 GRLC 兑换 PKR
Rs3.3826749885
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1 GRLC 兑换 THB
฿0.4160489862
1 GRLC 兑换 TWD
NT$0.3994118843
1 GRLC 兑换 CHF
Fr0.010929483
1 GRLC 兑换 HKD
HK$0.0943578699
1 GRLC 兑换 MAD
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