Gami 价格 (GAMI)
今天 Gami (GAMI) 的实时价格为 0.00250029 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GAMI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gami 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 45.32 USD
- Gami 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Gami 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Gami 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003327078。
在过去60天内，Gami 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003359472。
在过去90天内，Gami 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0003327078
|+13.31%
|60天
|$ +0.0003359472
|+13.44%
|90天
|$ 0
|--
Gami 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+15.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
WHAT IS GAMI? #GAMI GAMI is a play-to-earn blockchain-based gaming studio, leveraging AR, VR, and NFT technologies to give gamers the ultimate playing experiences and reward them for their enjoyment. This new gaming world begins with two epic games. LAST WARRIORS™ #GAMI Enter into the ring in a fast-paced close combat fighting game with weapons of your choice using AR. Battle against players around the world, enter tournaments, and taste victory as you earn and bring glory to your Empire! https://www.youtube.com/watch?v=J6gUdWcnFYw WHY CHOOSE GAMI? #GAMI We have made growth & sustainability of the platform our central focus, ensuring every stake holder can enjoy and benefit from the platform. GAMES Two games will be released in 2022. First game (Knockout Wars) will be available by end of March for Beta testing by the community. Second game (Last Warriors) will be ready for Beta testing in the summer.
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|1 GAMI 兑换 AUD
A$0.004000464
|1 GAMI 兑换 GBP
￡0.0020252349
|1 GAMI 兑换 EUR
€0.0024002784
|1 GAMI 兑换 USD
$0.00250029
|1 GAMI 兑换 MYR
RM0.0112263021
|1 GAMI 兑换 TRY
₺0.0889853211
|1 GAMI 兑换 JPY
¥0.3901202487
|1 GAMI 兑换 RUB
₽0.2554046235
|1 GAMI 兑换 INR
₹0.2163750966
|1 GAMI 兑换 IDR
Rp40.9883540976
|1 GAMI 兑换 PHP
₱0.1462419621
|1 GAMI 兑换 EGP
￡E.0.1258645986
|1 GAMI 兑换 BRL
R$0.0152017632
|1 GAMI 兑换 CAD
C$0.0036004176
|1 GAMI 兑换 BDT
৳0.3037602321
|1 GAMI 兑换 NGN
₦3.888451008
|1 GAMI 兑换 UAH
₴0.105262209
|1 GAMI 兑换 VES
Bs0.13501566
|1 GAMI 兑换 PKR
Rs0.6966307998
|1 GAMI 兑换 KZT
₸1.326403845
|1 GAMI 兑换 THB
฿0.0857849499
|1 GAMI 兑换 TWD
NT$0.0819345033
|1 GAMI 兑换 CHF
Fr0.0022752639
|1 GAMI 兑换 HKD
HK$0.0194522562
|1 GAMI 兑换 MAD
.د.م0.0251029116