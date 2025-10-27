Gamestop xStock（GMEX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24H最低价 $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24H最高价 24H最低价 $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 24H最高价 $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 历史最高 $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 最低价 $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Gamestop xStock（GMEX）当前实时价格为 $27.48。过去 24 小时内，GMEX 的交易价格在 $ 27.48 至 $ 27.48 之间波动，市场活跃度显著。GMEX 的历史最高价为 $ 33.93，历史最低价为 $ 23.93。

从短期表现来看，GMEX 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gamestop xStock（GMEX）市场信息

市值 $ 508.72K$ 508.72K $ 508.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M 流通量 18.51K 18.51K 18.51K 总供应量 253,705.81696068 253,705.81696068 253,705.81696068

Gamestop xStock 的当前市值为 $ 508.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GMEX 的流通量为 18.51K，总供应量是 253705.81696068，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.97M。