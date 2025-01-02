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GamesPad 价格 (GMPD)

USD

GamesPad (GMPD) 实时价格图表

$0.00427693
$0.00427693$0.00427693
+15.10%(1D)

今天 GamesPad (GMPD) 的价格

今天 GamesPad (GMPD) 的实时价格为 0.00427693 USD。目前其市值为 $ 272.16K USD。GMPD 兑换 USD 的价格为实时更新。
GamesPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.63K USD
- GamesPad 当天价格变化为 +15.17%
- 其循环供应量为 63.71M USD

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GamesPad (GMPD) 价格表现 USD

今天内，GamesPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00056326
在过去30天内，GamesPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001817045
在过去60天内，GamesPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017727528
在过去90天内，GamesPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000792923956561691

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00056326+15.17%
30天$ -0.0001817045-4.24%
60天$ +0.0017727528+41.45%
90天$ +0.000792923956561691+22.76%

GamesPad (GMPD) 价格分析

GamesPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00343484
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$ 0.00446893
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$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

+3.32%

+15.17%

+1.94%

GamesPad (GMPD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 272.16K
$ 272.16K$ 272.16K

$ 2.63K
$ 2.63K$ 2.63K

63.71M
63.71M 63.71M

什么是GamesPad (GMPD)

GamesPad brings together all aspects of gaming, NFT, and the metaverse. It’s a holistic and chain-agnostic ecosystem where impactful crypto gaming concepts come to reality.

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GamesPad (GMPD) 资源

官网

大家还在问：关于 GamesPad (GMPD) 的其他问题

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GMPD 兑换为当地货币

1 GMPD 兑换 AUD
A$0.006843088
1 GMPD 兑换 GBP
0.003421544
1 GMPD 兑换 EUR
0.0041486221
1 GMPD 兑换 USD
$0.00427693
1 GMPD 兑换 MYR
RM0.0191178771
1 GMPD 兑换 TRY
0.150975629
1 GMPD 兑换 JPY
¥0.6716918565
1 GMPD 兑换 RUB
0.4768349257
1 GMPD 兑换 INR
0.3667039782
1 GMPD 兑换 IDR
Rp68.9827322779
1 GMPD 兑换 PHP
0.2479336321
1 GMPD 兑换 EGP
￡E.0.2170969668
1 GMPD 兑换 BRL
R$0.026516966
1 GMPD 兑换 CAD
C$0.0061587792
1 GMPD 兑换 BDT
0.511093135
1 GMPD 兑换 NGN
6.6103802387
1 GMPD 兑换 UAH
0.1801015223
1 GMPD 兑换 VES
Bs0.21812343
1 GMPD 兑换 PKR
Rs1.191980391
1 GMPD 兑换 KZT
2.2450888649
1 GMPD 兑换 THB
฿0.1466131604
1 GMPD 兑换 TWD
NT$0.1405826891
1 GMPD 兑换 CHF
Fr0.003849237
1 GMPD 兑换 HKD
HK$0.0332317461
1 GMPD 兑换 MAD
.د.م0.0432397623