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GAMER 价格 (GMR)

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GAMER (GMR) 实时价格图表

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$0.00241631$0.00241631
-2.90%(1D)

今天 GAMER (GMR) 的价格

今天 GAMER (GMR) 的实时价格为 0.00241631 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GMR 兑换 USD 的价格为实时更新。
GAMER 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.32K USD
- GAMER 当天价格变化为 -2.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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GAMER (GMR) 价格表现 USD

今天内，GAMER 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GAMER 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007355873
在过去60天内，GAMER 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005346914
在过去90天内，GAMER 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006360396898735097

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.93%
30天$ -0.0007355873-30.44%
60天$ -0.0005346914-22.12%
90天$ -0.0006360396898735097-20.83%

GAMER (GMR) 价格分析

GAMER 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00241313
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$ 0.00250094
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$ 0.213187
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-0.43%

-2.93%

-15.30%

GAMER (GMR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 5.32K
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什么是GAMER (GMR)

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

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GAMER (GMR) 资源

官网

大家还在问：关于 GAMER (GMR) 的其他问题

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GMR 兑换为当地货币

1 GMR 兑换 AUD
A$0.003866096
1 GMR 兑换 GBP
0.001933048
1 GMR 兑换 EUR
0.0023196576
1 GMR 兑换 USD
$0.00241631
1 GMR 兑换 MYR
RM0.0107525795
1 GMR 兑换 TRY
0.086262267
1 GMR 兑换 JPY
¥0.375011312
1 GMR 兑换 RUB
0.2381756767
1 GMR 兑换 INR
0.209494077
1 GMR 兑换 IDR
Rp39.6116330064
1 GMR 兑换 PHP
0.1411608302
1 GMR 兑换 EGP
￡E.0.1213470882
1 GMR 兑换 BRL
R$0.0141112504
1 GMR 兑换 CAD
C$0.0035036495
1 GMR 兑换 BDT
0.2945240259
1 GMR 兑换 NGN
3.7346245729
1 GMR 兑换 UAH
0.1007118008
1 GMR 兑换 VES
Bs0.14014598
1 GMR 兑换 PKR
Rs0.6738122066
1 GMR 兑换 KZT
1.2513102966
1 GMR 兑换 THB
฿0.0816471149
1 GMR 兑换 TWD
NT$0.0795932514
1 GMR 兑换 CHF
Fr0.0021988421
1 GMR 兑换 HKD
HK$0.0188230549
1 GMR 兑换 MAD
.د.م0.0242355893