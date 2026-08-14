GameGPT 今日价格

GameGPT (DUEL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 DUEL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DUEL。

GameGPT 目前市值在 $ 67,089 排名第 #-，流通供应量为 8.35B DUEL。过去 24 小时内，DUEL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03294884，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DUEL 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -2.01%。过去一天，总交易量达到 --。

GameGPT（DUEL）市场信息

市值 $ 67.09K$ 67.09K $ 67.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 56,088,031,886.00T$ 56,088,031,886.00T $ 56,088,031,886.00T 流通量 8.35B 8.35B 8.35B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

GameGPT 的当前市值为 $ 67.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DUEL 的流通量为 8.35B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56,088,031,886.00T。