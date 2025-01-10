GameFantasyStar 价格 (GFS)
今天 GameFantasyStar (GFS) 的实时价格为 0.02186637 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GFS 兑换 USD 的价格为实时更新。
GameFantasyStar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 28.13 USD
- GameFantasyStar 当天价格变化为 +1.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，GameFantasyStar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00026694。
在过去30天内，GameFantasyStar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0050121765。
在过去60天内，GameFantasyStar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0051865761。
在过去90天内，GameFantasyStar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007233950653870217。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00026694
|+1.24%
|30天
|$ -0.0050121765
|-22.92%
|60天
|$ -0.0051865761
|-23.71%
|90天
|$ -0.007233950653870217
|-24.85%
GameFantasyStar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.96%
+1.24%
-8.86%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
StarCrazy is a play-to-earn, NFT game built on the IoTex blockchain. GFS is the governance token of StarCrazy Game. 100% of the tokens are game-generated. GFS is mainly used for in-game DAO governance, in-game bonus rewards, and ability to participate in-game payments.
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|1 GFS 兑换 AUD
A$0.0354235194
|1 GFS 兑换 GBP
￡0.0177117597
|1 GFS 兑换 EUR
€0.0212103789
|1 GFS 兑换 USD
$0.02186637
|1 GFS 兑换 MYR
RM0.0981800013
|1 GFS 兑换 TRY
₺0.774069498
|1 GFS 兑换 JPY
¥3.4640703354
|1 GFS 兑换 RUB
₽2.2356176688
|1 GFS 兑换 INR
₹1.8824757933
|1 GFS 兑换 IDR
Rp352.6833377211
|1 GFS 兑换 PHP
₱1.2815879457
|1 GFS 兑换 EGP
￡E.1.1055636672
|1 GFS 兑换 BRL
R$0.133384857
|1 GFS 兑换 CAD
C$0.0312689091
|1 GFS 兑换 BDT
৳2.6672598126
|1 GFS 兑换 NGN
₦33.9011827206
|1 GFS 兑换 UAH
₴0.9245101236
|1 GFS 兑换 VES
Bs1.15891761
|1 GFS 兑换 PKR
Rs6.0891280539
|1 GFS 兑换 KZT
₸11.538883449
|1 GFS 兑换 THB
฿0.7589817027
|1 GFS 兑换 TWD
NT$0.72159021
|1 GFS 兑换 CHF
Fr0.0198983967
|1 GFS 兑换 HKD
HK$0.1701203586
|1 GFS 兑换 MAD
.د.م0.2195383548