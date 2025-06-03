GameCredits 价格 (GAME)
今天 GameCredits (GAME) 的实时价格为 0.00125263 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GAME 兑换 USD 的价格为实时更新。
GameCredits 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GameCredits 当天价格变化为 +5.75%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，GameCredits 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，GameCredits 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003311303。
在过去60天内，GameCredits 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000533424。
在过去90天内，GameCredits 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003161648134194629。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+5.75%
|30天
|$ -0.0003311303
|-26.43%
|60天
|$ +0.0000533424
|+4.26%
|90天
|$ +0.0003161648134194629
|+33.76%
GameCredits 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.00%
+5.75%
-0.83%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The GAME Credits platform is a decentralized suite of unique tools that turns any game into a blockchain game. The platform seamlessly plugs into any online game via GAME Credits easy to use RESTful API suite and robust SDK. Offering an all-in-one solution, the GAME Credits platform delivers the following features to every online game in the world: GAME Foundry, GAME Rewards, GAME Tournament, and GAME Exchange.
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|1 GAME 兑换 VND
₫32.96295845
|1 GAME 兑换 AUD
A$0.0019290502
|1 GAME 兑换 GBP
￡0.0009269462
|1 GAME 兑换 EUR
€0.0010897881
|1 GAME 兑换 USD
$0.00125263
|1 GAME 兑换 MYR
RM0.0053111512
|1 GAME 兑换 TRY
₺0.0490279382
|1 GAME 兑换 JPY
¥0.1792764056
|1 GAME 兑换 RUB
₽0.0987949281
|1 GAME 兑换 INR
₹0.1072376543
|1 GAME 兑换 IDR
Rp20.5349147472
|1 GAME 兑换 KRW
₩1.7253850883
|1 GAME 兑换 PHP
₱0.0697464384
|1 GAME 兑换 EGP
￡E.0.0622181321
|1 GAME 兑换 BRL
R$0.0071024121
|1 GAME 兑换 CAD
C$0.0017161031
|1 GAME 兑换 BDT
৳0.1531214912
|1 GAME 兑换 NGN
₦1.9819988701
|1 GAME 兑换 UAH
₴0.0520467765
|1 GAME 兑换 VES
Bs0.12025248
|1 GAME 兑换 PKR
Rs0.3523522927
|1 GAME 兑换 KZT
₸0.6417098227
|1 GAME 兑换 THB
฿0.0408232117
|1 GAME 兑换 TWD
NT$0.0375914263
|1 GAME 兑换 AED
د.إ0.0045971521
|1 GAME 兑换 CHF
Fr0.0010271566
|1 GAME 兑换 HKD
HK$0.0098206192
|1 GAME 兑换 MAD
.د.م0.0115116697
|1 GAME 兑换 MXN
$0.0241006012