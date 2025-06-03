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GameCredits 价格 (GAME)

USD

GameCredits (GAME) 实时价格图表

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$0.00125263$0.00125263
+5.70%(1D)

今天 GameCredits (GAME) 的价格

今天 GameCredits (GAME) 的实时价格为 0.00125263 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GAME 兑换 USD 的价格为实时更新。
GameCredits 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GameCredits 当天价格变化为 +5.75%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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GameCredits (GAME) 价格表现 USD

今天内，GameCredits 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GameCredits 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003311303
在过去60天内，GameCredits 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000533424
在过去90天内，GameCredits 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003161648134194629

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+5.75%
30天$ -0.0003311303-26.43%
60天$ +0.0000533424+4.26%
90天$ +0.0003161648134194629+33.76%

GameCredits (GAME) 价格分析

GameCredits 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0011845
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$ 0.00125991
$ 0.00125991$ 0.00125991

$ 6.67
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-0.00%

+5.75%

-0.83%

GameCredits (GAME) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是GameCredits (GAME)

The GAME Credits platform is a decentralized suite of unique tools that turns any game into a blockchain game. The platform seamlessly plugs into any online game via GAME Credits easy to use RESTful API suite and robust SDK. Offering an all-in-one solution, the GAME Credits platform delivers the following features to every online game in the world: GAME Foundry, GAME Rewards, GAME Tournament, and GAME Exchange.

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GameCredits (GAME) 资源

官网

大家还在问：关于 GameCredits (GAME) 的其他问题

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GAME 兑换为当地货币

1 GAME 兑换 VND
32.96295845
1 GAME 兑换 AUD
A$0.0019290502
1 GAME 兑换 GBP
0.0009269462
1 GAME 兑换 EUR
0.0010897881
1 GAME 兑换 USD
$0.00125263
1 GAME 兑换 MYR
RM0.0053111512
1 GAME 兑换 TRY
0.0490279382
1 GAME 兑换 JPY
¥0.1792764056
1 GAME 兑换 RUB
0.0987949281
1 GAME 兑换 INR
0.1072376543
1 GAME 兑换 IDR
Rp20.5349147472
1 GAME 兑换 KRW
1.7253850883
1 GAME 兑换 PHP
0.0697464384
1 GAME 兑换 EGP
￡E.0.0622181321
1 GAME 兑换 BRL
R$0.0071024121
1 GAME 兑换 CAD
C$0.0017161031
1 GAME 兑换 BDT
0.1531214912
1 GAME 兑换 NGN
1.9819988701
1 GAME 兑换 UAH
0.0520467765
1 GAME 兑换 VES
Bs0.12025248
1 GAME 兑换 PKR
Rs0.3523522927
1 GAME 兑换 KZT
0.6417098227
1 GAME 兑换 THB
฿0.0408232117
1 GAME 兑换 TWD
NT$0.0375914263
1 GAME 兑换 AED
د.إ0.0045971521
1 GAME 兑换 CHF
Fr0.0010271566
1 GAME 兑换 HKD
HK$0.0098206192
1 GAME 兑换 MAD
.د.م0.0115116697
1 GAME 兑换 MXN
$0.0241006012