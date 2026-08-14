GameCow 今日价格

GameCow (GCOW) 今日实时价格为 $ 584.87，过去 24 小时内变化了 3.27%。当前 GCOW 兑 USD 的汇率为 $ 584.87 每 GCOW。

GameCow 目前市值在 $ 5,848,610 排名第 #-，流通供应量为 10.00K GCOW。过去 24 小时内，GCOW 的交易价格在 $ 574.36（低点）和 $ 619.99（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,089.41，而历史最低价为 $ 410.27。

短期表现方面，GCOW 在过去一小时内波动了 +0.61%，过去7 天内波动了 +27.41%。过去一天，总交易量达到 $ 43.26K。

GameCow（GCOW）市场信息

市值 $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M 成交量（24H） $ 43.26K$ 43.26K $ 43.26K 完全稀释市值 $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M 流通量 10.00K 10.00K 10.00K 总供应量 10,000.0 10,000.0 10,000.0

GameCow 的当前市值为 $ 5.85M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 43.26K。GCOW 的流通量为 10.00K，总供应量是 10000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.85M。