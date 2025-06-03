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GameBuild 价格 (GAME)

USD

GameBuild (GAME) 实时价格图表

$0.00341438
$0.00341438$0.00341438
+1.60%(1D)

今天 GameBuild (GAME) 的价格

今天 GameBuild (GAME) 的实时价格为 0.00341438 USD。目前其市值为 $ 59.89M USD。GAME 兑换 USD 的价格为实时更新。
GameBuild 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GameBuild 当天价格变化为 +1.63%
- 其循环供应量为 17.54B USD

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GameBuild (GAME) 价格表现 USD

今天内，GameBuild 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GameBuild 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002279590
在过去60天内，GameBuild 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000190751
在过去90天内，GameBuild 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002512918816195258

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.63%
30天$ -0.0002279590-6.67%
60天$ +0.0000190751+0.56%
90天$ -0.0002512918816195258-6.85%

GameBuild (GAME) 价格分析

GameBuild 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00335941
$ 0.00335941$ 0.00335941

$ 0.0034451
$ 0.0034451$ 0.0034451

$ 0.00919175
$ 0.00919175$ 0.00919175

+0.04%

+1.63%

-5.21%

GameBuild (GAME) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 59.89M
$ 59.89M$ 59.89M

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17.54B
17.54B 17.54B

什么是GameBuild (GAME)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers.

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GameBuild (GAME) 资源

官网

大家还在问：关于 GameBuild (GAME) 的其他问题

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GAME 兑换为当地货币

1 GAME 兑换 VND
89.8494097
1 GAME 兑换 AUD
A$0.0052581452
1 GAME 兑换 GBP
0.0024924974
1 GAME 兑换 EUR
0.0029705106
1 GAME 兑换 USD
$0.00341438
1 GAME 兑换 MYR
RM0.0144769712
1 GAME 兑换 TRY
0.133672977
1 GAME 兑换 JPY
¥0.487744183
1 GAME 兑换 RUB
0.2686092746
1 GAME 兑换 INR
0.2921684966
1 GAME 兑换 IDR
Rp55.9734336672
1 GAME 兑换 KRW
4.6900606556
1 GAME 兑换 PHP
0.1899761032
1 GAME 兑换 EGP
￡E.0.1696263984
1 GAME 兑换 BRL
R$0.0193595346
1 GAME 兑换 CAD
C$0.0046777006
1 GAME 兑换 BDT
0.4161787782
1 GAME 兑换 NGN
5.3939350926
1 GAME 兑换 UAH
0.1419357766
1 GAME 兑换 VES
Bs0.32778048
1 GAME 兑换 PKR
Rs0.9604309502
1 GAME 兑换 KZT
1.742016676
1 GAME 兑换 THB
฿0.1110697814
1 GAME 兑换 TWD
NT$0.1023972562
1 GAME 兑换 AED
د.إ0.0125307746
1 GAME 兑换 CHF
Fr0.0027656478
1 GAME 兑换 HKD
HK$0.0267687392
1 GAME 兑换 MAD
.د.م0.0313440084
1 GAME 兑换 MXN
$0.0655902398