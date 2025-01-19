Gamebitcoin Power 价格 (PWR)
今天 Gamebitcoin Power (PWR) 的实时价格为 0.17887 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PWR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gamebitcoin Power 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.42K USD
- Gamebitcoin Power 当天价格变化为 -11.15%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Gamebitcoin Power 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0224668167862549。
在过去30天内，Gamebitcoin Power 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Gamebitcoin Power 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Gamebitcoin Power 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0224668167862549
|-11.15%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Gamebitcoin Power 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+6.56%
-11.15%
+3.44%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Dcosmos project is a web3.0 game project that stands for PNE (Play n Earn). We aim to make the game more like a game, creating a blockchain project that game users can enjoy. The primary goal is to create games that users can enjoy, and as a result of focusing on the game, the secondary goal is to move to a stage where they may earn a certain profit. We are creating a platform for gamer and developer modes.
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|1 PWR 兑换 AUD
A$0.2879807
|1 PWR 兑换 GBP
￡0.1466734
|1 PWR 兑换 EUR
€0.1735039
|1 PWR 兑换 USD
$0.17887
|1 PWR 兑换 MYR
RM0.804915
|1 PWR 兑换 TRY
₺6.3373641
|1 PWR 兑换 JPY
¥27.9520149
|1 PWR 兑换 RUB
₽18.3323863
|1 PWR 兑换 INR
₹15.4865646
|1 PWR 兑换 IDR
Rp2,932.2946128
|1 PWR 兑换 PHP
₱10.4728385
|1 PWR 兑换 EGP
￡E.9.015048
|1 PWR 兑换 BRL
R$1.091107
|1 PWR 兑换 CAD
C$0.2575728
|1 PWR 兑换 BDT
৳21.732705
|1 PWR 兑换 NGN
₦278.6132781
|1 PWR 兑换 UAH
₴7.5322157
|1 PWR 兑换 VES
Bs9.65898
|1 PWR 兑换 PKR
Rs49.8653786
|1 PWR 兑换 KZT
₸94.9406186
|1 PWR 兑换 THB
฿6.1513393
|1 PWR 兑换 TWD
NT$5.8830343
|1 PWR 兑换 CHF
Fr0.1627717
|1 PWR 兑换 HKD
HK$1.3916086
|1 PWR 兑换 MAD
.د.م1.7958548