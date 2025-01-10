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Game Fantasy 价格 (GFT)

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Game Fantasy (GFT) 实时价格图表

$0.02103161
$0.02103161$0.02103161
+0.40%(1D)

今天 Game Fantasy (GFT) 的价格

今天 Game Fantasy (GFT) 的实时价格为 0.02103161 USD。目前其市值为 $ 238.36K USD。GFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Game Fantasy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 121.38 USD
- Game Fantasy 当天价格变化为 +0.47%
- 其循环供应量为 11.33M USD

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Game Fantasy (GFT) 价格表现 USD

今天内，Game Fantasy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Game Fantasy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0050983735
在过去60天内，Game Fantasy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0077749087
在过去90天内，Game Fantasy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01105351099673579

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.47%
30天$ -0.0050983735-24.24%
60天$ -0.0077749087-36.96%
90天$ -0.01105351099673579-34.45%

Game Fantasy (GFT) 价格分析

Game Fantasy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02020526
$ 0.02020526$ 0.02020526

$ 0.02157822
$ 0.02157822$ 0.02157822

$ 36.84
$ 36.84$ 36.84

+0.25%

+0.47%

-7.65%

Game Fantasy (GFT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 238.36K
$ 238.36K$ 238.36K

$ 121.38
$ 121.38$ 121.38

11.33M
11.33M 11.33M

什么是Game Fantasy (GFT)

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Game Fantasy (GFT) 资源

官网

大家还在问：关于 Game Fantasy (GFT) 的其他问题

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GFT 兑换为当地货币

1 GFT 兑换 AUD
A$0.0338608921
1 GFT 兑换 GBP
0.0170356041
1 GFT 兑换 EUR
0.0204006617
1 GFT 兑换 USD
$0.02103161
1 GFT 兑换 MYR
RM0.0944319289
1 GFT 兑换 TRY
0.7451499423
1 GFT 兑换 JPY
¥3.320891219
1 GFT 兑换 RUB
2.134708415
1 GFT 兑换 INR
1.8078771956
1 GFT 兑换 IDR
Rp339.2194686383
1 GFT 兑换 PHP
1.2295079206
1 GFT 兑换 EGP
￡E.1.0631478855
1 GFT 兑换 BRL
R$0.1272412405
1 GFT 兑换 CAD
C$0.0302855184
1 GFT 兑换 BDT
2.5654357878
1 GFT 兑换 NGN
32.5565116478
1 GFT 兑换 UAH
0.8915299479
1 GFT 兑换 VES
Bs1.11467533
1 GFT 兑换 PKR
Rs5.8648747646
1 GFT 兑换 KZT
11.0575792736
1 GFT 兑换 THB
฿0.7270627577
1 GFT 兑换 TWD
NT$0.6934121817
1 GFT 兑换 CHF
Fr0.0191387651
1 GFT 兑换 HKD
HK$0.1636259258
1 GFT 兑换 MAD
.د.م0.2115779966