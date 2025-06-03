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GAME by Virtuals 价格 (GAME)

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GAME by Virtuals (GAME) 实时价格图表

$0.03651451
$0.03651451$0.03651451
+6.40%(1D)

今天 GAME by Virtuals (GAME) 的价格

今天 GAME by Virtuals (GAME) 的实时价格为 0.03657981 USD。目前其市值为 $ 36.45M USD。GAME 兑换 USD 的价格为实时更新。
GAME by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GAME by Virtuals 当天价格变化为 +6.63%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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GAME by Virtuals (GAME) 价格表现 USD

今天内，GAME by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022739
在过去30天内，GAME by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044892169
在过去60天内，GAME by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0618410586
在过去90天内，GAME by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007093418940823582

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0022739+6.63%
30天$ -0.0044892169-12.27%
60天$ +0.0618410586+169.06%
90天$ +0.007093418940823582+24.06%

GAME by Virtuals (GAME) 价格分析

GAME by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.033812
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$ 0.03717917
$ 0.03717917$ 0.03717917

$ 0.391761
$ 0.391761$ 0.391761

+2.20%

+6.63%

-10.13%

GAME by Virtuals (GAME) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 36.45M
$ 36.45M$ 36.45M

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1.00B
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什么是GAME by Virtuals (GAME)

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官网

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GAME 兑换为当地货币

1 GAME 兑换 VND
962.59770015
1 GAME 兑换 AUD
A$0.0563329074
1 GAME 兑换 GBP
0.0267032613
1 GAME 兑换 EUR
0.0318244347
1 GAME 兑换 USD
$0.03657981
1 GAME 兑换 MYR
RM0.1550983944
1 GAME 兑换 TRY
1.4320995615
1 GAME 兑换 JPY
¥5.2254258585
1 GAME 兑换 RUB
2.8777336527
1 GAME 兑换 INR
3.1301343417
1 GAME 兑换 IDR
Rp599.6689204464
1 GAME 兑换 KRW
50.2467586122
1 GAME 兑换 PHP
2.0353006284
1 GAME 兑换 EGP
￡E.1.8172849608
1 GAME 兑换 BRL
R$0.2074075227
1 GAME 兑换 CAD
C$0.0501143397
1 GAME 兑换 BDT
4.4587130409
1 GAME 兑换 NGN
57.7876864437
1 GAME 兑换 UAH
1.5206227017
1 GAME 兑换 VES
Bs3.51166176
1 GAME 兑换 PKR
Rs10.2895347549
1 GAME 兑换 KZT
18.663019062
1 GAME 兑换 THB
฿1.1899412193
1 GAME 兑换 TWD
NT$1.0970285019
1 GAME 兑换 AED
د.إ0.1342479027
1 GAME 兑换 CHF
Fr0.0296296461
1 GAME 兑换 HKD
HK$0.2867857104
1 GAME 兑换 MAD
.د.م0.3358026558
1 GAME 兑换 MXN
$0.7026981501