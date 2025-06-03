GAME by Virtuals 价格 (GAME)
今天 GAME by Virtuals (GAME) 的实时价格为 0.03657981 USD。目前其市值为 $ 36.45M USD。GAME 兑换 USD 的价格为实时更新。
GAME by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GAME by Virtuals 当天价格变化为 +6.63%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，GAME by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022739。
在过去30天内，GAME by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044892169。
在过去60天内，GAME by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0618410586。
在过去90天内，GAME by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007093418940823582。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0022739
|+6.63%
|30天
|$ -0.0044892169
|-12.27%
|60天
|$ +0.0618410586
|+169.06%
|90天
|$ +0.007093418940823582
|+24.06%
GAME by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.20%
+6.63%
-10.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 GAME 兑换 VND
₫962.59770015
|1 GAME 兑换 AUD
A$0.0563329074
|1 GAME 兑换 GBP
￡0.0267032613
|1 GAME 兑换 EUR
€0.0318244347
|1 GAME 兑换 USD
$0.03657981
|1 GAME 兑换 MYR
RM0.1550983944
|1 GAME 兑换 TRY
₺1.4320995615
|1 GAME 兑换 JPY
¥5.2254258585
|1 GAME 兑换 RUB
₽2.8777336527
|1 GAME 兑换 INR
₹3.1301343417
|1 GAME 兑换 IDR
Rp599.6689204464
|1 GAME 兑换 KRW
₩50.2467586122
|1 GAME 兑换 PHP
₱2.0353006284
|1 GAME 兑换 EGP
￡E.1.8172849608
|1 GAME 兑换 BRL
R$0.2074075227
|1 GAME 兑换 CAD
C$0.0501143397
|1 GAME 兑换 BDT
৳4.4587130409
|1 GAME 兑换 NGN
₦57.7876864437
|1 GAME 兑换 UAH
₴1.5206227017
|1 GAME 兑换 VES
Bs3.51166176
|1 GAME 兑换 PKR
Rs10.2895347549
|1 GAME 兑换 KZT
₸18.663019062
|1 GAME 兑换 THB
฿1.1899412193
|1 GAME 兑换 TWD
NT$1.0970285019
|1 GAME 兑换 AED
د.إ0.1342479027
|1 GAME 兑换 CHF
Fr0.0296296461
|1 GAME 兑换 HKD
HK$0.2867857104
|1 GAME 兑换 MAD
.د.م0.3358026558
|1 GAME 兑换 MXN
$0.7026981501