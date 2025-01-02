GAMA Coin 价格 (GAMA)
今天 GAMA Coin (GAMA) 的实时价格为 0.979497 USD。目前其市值为 $ 63.67M USD。GAMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
GAMA Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.26M USD
- GAMA Coin 当天价格变化为 +3.66%
- 其循环供应量为 65.00M USD
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今天内，GAMA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03460646。
在过去30天内，GAMA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0192765009。
在过去60天内，GAMA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，GAMA Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03460646
|+3.66%
|30天
|$ +0.0192765009
|+1.97%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
GAMA Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
+3.66%
+1.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.
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|1 GAMA 兑换 AUD
A$1.5671952
|1 GAMA 兑换 GBP
￡0.7835976
|1 GAMA 兑换 EUR
€0.94031712
|1 GAMA 兑换 USD
$0.979497
|1 GAMA 兑换 MYR
RM4.37835159
|1 GAMA 兑换 TRY
₺34.58603907
|1 GAMA 兑换 JPY
¥153.85938876
|1 GAMA 兑换 RUB
₽109.20412053
|1 GAMA 兑换 INR
₹83.98207278
|1 GAMA 兑换 IDR
Rp15,798.33649791
|1 GAMA 兑换 PHP
₱56.7128763
|1 GAMA 兑换 EGP
￡E.49.73885766
|1 GAMA 兑换 BRL
R$6.21980595
|1 GAMA 兑换 CAD
C$1.41047568
|1 GAMA 兑换 BDT
৳117.0498915
|1 GAMA 兑换 NGN
₦1,516.24176606
|1 GAMA 兑换 UAH
₴41.19764382
|1 GAMA 兑换 VES
Bs49.954347
|1 GAMA 兑换 PKR
Rs272.83888935
|1 GAMA 兑换 KZT
₸514.16736021
|1 GAMA 兑换 THB
฿33.56736219
|1 GAMA 兑换 TWD
NT$32.21565633
|1 GAMA 兑换 CHF
Fr0.8815473
|1 GAMA 兑换 HKD
HK$7.61069169
|1 GAMA 兑换 MAD
.د.م9.8929197