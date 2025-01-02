Galxe 价格 (GAL)
今天 Galxe (GAL) 的实时价格为 1.97 USD。目前其市值为 $ 252.18M USD。GAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Galxe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 460.03K USD
- Galxe 当天价格变化为 +3.28%
- 其循环供应量为 127.75M USD
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今天内，Galxe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.062688。
在过去30天内，Galxe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3396739010。
在过去60天内，Galxe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3056776110。
在过去90天内，Galxe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0948045236772132。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.062688
|+3.28%
|30天
|$ -0.3396739010
|-17.24%
|60天
|$ +0.3056776110
|+15.52%
|90天
|$ -0.0948045236772132
|-4.59%
Galxe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.68%
+3.28%
+2.36%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Galxe is the leading web3 infrastructure and digital identity network, empowering seamless web3 experiences through modular AI, digital identity, and blockchain technologies.
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|1 GAL 兑换 AUD
A$3.152
|1 GAL 兑换 GBP
￡1.576
|1 GAL 兑换 EUR
€1.8912
|1 GAL 兑换 USD
$1.97
|1 GAL 兑换 MYR
RM8.8059
|1 GAL 兑换 TRY
₺69.5607
|1 GAL 兑换 JPY
¥309.4476
|1 GAL 兑换 RUB
₽219.6353
|1 GAL 兑换 INR
₹168.9669
|1 GAL 兑换 IDR
Rp31,774.1891
|1 GAL 兑换 PHP
₱114.063
|1 GAL 兑换 EGP
￡E.100.0366
|1 GAL 兑换 BRL
R$12.5095
|1 GAL 兑换 CAD
C$2.8368
|1 GAL 兑换 BDT
৳235.415
|1 GAL 兑换 NGN
₦3,049.5206
|1 GAL 兑换 UAH
₴82.8582
|1 GAL 兑换 VES
Bs100.47
|1 GAL 兑换 PKR
Rs548.7435
|1 GAL 兑换 KZT
₸1,034.1121
|1 GAL 兑换 THB
฿67.5119
|1 GAL 兑换 TWD
NT$64.7933
|1 GAL 兑换 CHF
Fr1.773
|1 GAL 兑换 HKD
HK$15.3069
|1 GAL 兑换 MAD
.د.م19.897