Galiano 今日价格

Galiano (GALI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.51%。当前 GALI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GALI。

Galiano 目前市值在 $ 35,707 排名第 #-，流通供应量为 529.99M GALI。过去 24 小时内，GALI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0011035，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GALI 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -16.85%。过去一天，总交易量达到 --。

Galiano（GALI）市场信息

市值 $ 35.71K$ 35.71K $ 35.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 79.50K$ 79.50K $ 79.50K 流通量 529.99M 529.99M 529.99M 总供应量 1,179,987,874.198701 1,179,987,874.198701 1,179,987,874.198701

Galiano 的当前市值为 $ 35.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GALI 的流通量为 529.99M，总供应量是 1179987874.198701，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.50K。