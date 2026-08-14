Galaxy WETH Quality 今日价格

Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) 今日实时价格为 $ 1,894.9，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 ETH:GWETHQ 兑 USD 的汇率为 $ 1,894.9 每 ETH:GWETHQ。

Galaxy WETH Quality 目前市值在 $ 16,929,226 排名第 #-，流通供应量为 8.93K ETH:GWETHQ。过去 24 小时内，ETH:GWETHQ 的交易价格在 $ 1,863.9（低点）和 $ 1,908.67（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,003.64，而历史最低价为 $ 1,833.35。

短期表现方面，ETH:GWETHQ 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 -0.25%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Galaxy WETH Quality（ETH:GWETHQ）市场信息

市值 $ 16.93M$ 16.93M $ 16.93M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 16.93M$ 16.93M $ 16.93M 流通量 8.93K 8.93K 8.93K 总供应量 8,934.095474285208 8,934.095474285208 8,934.095474285208

Galaxy WETH Quality 的当前市值为 $ 16.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。ETH:GWETHQ 的流通量为 8.93K，总供应量是 8934.095474285208，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.93M。