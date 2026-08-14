Galaxy USDT Quality 今日价格

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) 今日实时价格为 $ 1.011，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 ETH:GUSDTQ 兑 USD 的汇率为 $ 1.011 每 ETH:GUSDTQ。

Galaxy USDT Quality 目前市值在 $ 27,513,811 排名第 #-，流通供应量为 27.23M ETH:GUSDTQ。过去 24 小时内，ETH:GUSDTQ 的交易价格在 $ 1.004（低点）和 $ 1.014（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.017，而历史最低价为 $ 0.99997。

短期表现方面，ETH:GUSDTQ 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 +0.16%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Galaxy USDT Quality（ETH:GUSDTQ）市场信息

市值 $ 27.51M$ 27.51M $ 27.51M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 27.51M$ 27.51M $ 27.51M 流通量 27.23M 27.23M 27.23M 总供应量 27,225,140.07325663 27,225,140.07325663 27,225,140.07325663

Galaxy USDT Quality 的当前市值为 $ 27.51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。ETH:GUSDTQ 的流通量为 27.23M，总供应量是 27225140.07325663，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.51M。