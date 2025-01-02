今天 Galatasaray Fan Token (GAL) 的价格

今天 Galatasaray Fan Token (GAL) 的实时价格为 1.79 USD。目前其市值为 $ 11.79M USD。GAL 兑换 USD 的价格为实时更新。

Galatasaray Fan Token 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 471.12K USD

- Galatasaray Fan Token 当天价格变化为 +0.75%

- 其循环供应量为 6.57M USD

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