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Galatasaray Fan Token 价格 (GAL)

USD

Galatasaray Fan Token (GAL) 实时价格图表

$1.79
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+0.80%(1D)

今天 Galatasaray Fan Token (GAL) 的价格

今天 Galatasaray Fan Token (GAL) 的实时价格为 1.79 USD。目前其市值为 $ 11.79M USD。GAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Galatasaray Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 471.12K USD
- Galatasaray Fan Token 当天价格变化为 +0.75%
- 其循环供应量为 6.57M USD

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Galatasaray Fan Token (GAL) 价格表现 USD

今天内，Galatasaray Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0134158
在过去30天内，Galatasaray Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1137221010
在过去60天内，Galatasaray Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0510951920
在过去90天内，Galatasaray Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1657916242021913

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0134158+0.75%
30天$ +0.1137221010+6.35%
60天$ +0.0510951920+2.85%
90天$ +0.1657916242021913+10.21%

Galatasaray Fan Token (GAL) 价格分析

Galatasaray Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.76
$ 1.76$ 1.76

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 33.63
$ 33.63$ 33.63

-0.43%

+0.75%

+4.25%

Galatasaray Fan Token (GAL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M

$ 471.12K
$ 471.12K$ 471.12K

6.57M
6.57M 6.57M

什么是Galatasaray Fan Token (GAL)

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Galatasaray Fan Token (GAL) 资源

官网

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GAL 兑换为当地货币

1 GAL 兑换 AUD
A$2.8819
1 GAL 兑换 GBP
1.432
1 GAL 兑换 EUR
1.7184
1 GAL 兑换 USD
$1.79
1 GAL 兑换 MYR
RM8.0013
1 GAL 兑换 TRY
63.2049
1 GAL 兑换 JPY
¥281.2627
1 GAL 兑换 RUB
198.69
1 GAL 兑换 INR
153.5283
1 GAL 兑换 IDR
Rp28,870.9637
1 GAL 兑换 PHP
103.641
1 GAL 兑换 EGP
￡E.90.8425
1 GAL 兑换 BRL
R$11.3665
1 GAL 兑换 CAD
C$2.5776
1 GAL 兑换 BDT
213.905
1 GAL 兑换 NGN
2,770.8842
1 GAL 兑换 UAH
75.2874
1 GAL 兑换 VES
Bs91.29
1 GAL 兑换 PKR
Rs498.6045
1 GAL 兑换 KZT
939.6247
1 GAL 兑换 THB
฿61.3433
1 GAL 兑换 TWD
NT$58.8731
1 GAL 兑换 CHF
Fr1.611
1 GAL 兑换 HKD
HK$13.9083
1 GAL 兑换 MAD
.د.م18.079