Galapagos Token 今日价格

Galapagos Token (0.000001) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 0.000001 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 0.000001。

Galapagos Token 目前市值在 $ 48,082 排名第 #-，流通供应量为 999.91M 0.000001。过去 24 小时内，0.000001 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，0.000001 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.97%。过去一天，总交易量达到 --。

Galapagos Token（0.000001）市场信息

市值 $ 48.08K$ 48.08K $ 48.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 48.08K$ 48.08K $ 48.08K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,910,608.186721 999,910,608.186721 999,910,608.186721

Galapagos Token 的当前市值为 $ 48.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。0.000001 的流通量为 999.91M，总供应量是 999910608.186721，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.08K。