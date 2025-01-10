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Gala Film 价格 (FILM)

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Gala Film (FILM) 实时价格图表

$0.088999
$0.088999$0.088999
+2.80%(1D)

今天 Gala Film (FILM) 的价格

今天 Gala Film (FILM) 的实时价格为 0.088999 USD。目前其市值为 $ 9.77M USD。FILM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gala Film 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.96K USD
- Gala Film 当天价格变化为 +2.84%
- 其循环供应量为 109.75M USD

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Gala Film (FILM) 价格表现 USD

今天内，Gala Film 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024553
在过去30天内，Gala Film 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Gala Film 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Gala Film 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0024553+2.84%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Gala Film (FILM) 价格分析

Gala Film 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.081627
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$ 0.089356
$ 0.089356$ 0.089356

$ 0.234889
$ 0.234889$ 0.234889

+0.43%

+2.84%

-21.23%

Gala Film (FILM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M

$ 14.96K
$ 14.96K$ 14.96K

109.75M
109.75M 109.75M

什么是Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

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Gala Film (FILM) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Gala Film (FILM) 的其他问题

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FILM 兑换为当地货币

1 FILM 兑换 AUD
A$0.14328839
1 FILM 兑换 GBP
0.07208919
1 FILM 兑换 EUR
0.08632903
1 FILM 兑换 USD
$0.088999
1 FILM 兑换 MYR
RM0.39960551
1 FILM 兑换 TRY
3.15323457
1 FILM 兑换 JPY
¥14.0529421
1 FILM 兑换 RUB
9.0333985
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7.65035404
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Rp1,435.46754097
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5.20288154
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