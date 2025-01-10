Gala Film 价格 (FILM)
今天 Gala Film (FILM) 的实时价格为 0.088999 USD。目前其市值为 $ 9.77M USD。FILM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gala Film 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.96K USD
- Gala Film 当天价格变化为 +2.84%
- 其循环供应量为 109.75M USD
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今天内，Gala Film 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024553。
在过去30天内，Gala Film 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Gala Film 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Gala Film 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0024553
|+2.84%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Gala Film 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.43%
+2.84%
-21.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.
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|1 FILM 兑换 AUD
A$0.14328839
|1 FILM 兑换 GBP
￡0.07208919
|1 FILM 兑换 EUR
€0.08632903
|1 FILM 兑换 USD
$0.088999
|1 FILM 兑换 MYR
RM0.39960551
|1 FILM 兑换 TRY
₺3.15323457
|1 FILM 兑换 JPY
¥14.0529421
|1 FILM 兑换 RUB
₽9.0333985
|1 FILM 兑换 INR
₹7.65035404
|1 FILM 兑换 IDR
Rp1,435.46754097
|1 FILM 兑换 PHP
₱5.20288154
|1 FILM 兑换 EGP
￡E.4.49889945
|1 FILM 兑换 BRL
R$0.53844395
|1 FILM 兑换 CAD
C$0.12815856
|1 FILM 兑换 BDT
৳10.85609802
|1 FILM 兑换 NGN
₦137.76867202
|1 FILM 兑换 UAH
₴3.77266761
|1 FILM 兑换 VES
Bs4.716947
|1 FILM 兑换 PKR
Rs24.81826114
|1 FILM 兑换 KZT
₸46.79211424
|1 FILM 兑换 THB
฿3.07669543
|1 FILM 兑换 TWD
NT$2.93429703
|1 FILM 兑换 CHF
Fr0.08098909
|1 FILM 兑换 HKD
HK$0.69241222
|1 FILM 兑换 MAD
.د.م0.89532994