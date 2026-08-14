GAIB sAID 今日价格

GAIB sAID (SAID) 今日实时价格为 $ 0.64483，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SAID 兑 USD 的汇率为 $ 0.64483 每 SAID。

GAIB sAID 目前市值在 $ 11,714,266 排名第 #-，流通供应量为 17.30M SAID。过去 24 小时内，SAID 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.076，而历史最低价为 $ 0.39947。

短期表现方面，SAID 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 3.87。

GAIB sAID（SAID）市场信息

市值 $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M 成交量（24H） $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 完全稀释市值 $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M 流通量 17.30M 17.30M 17.30M 总供应量 17,304,533.70653329 17,304,533.70653329 17,304,533.70653329

GAIB sAID 的当前市值为 $ 11.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.87。SAID 的流通量为 17.30M，总供应量是 17304533.70653329，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.71M。