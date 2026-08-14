GAIB AID 今日价格

GAIB AID (AID) 今日实时价格为 $ 0.804506，过去 24 小时内变化了 19.26%。当前 AID 兑 USD 的汇率为 $ 0.804506 每 AID。

GAIB AID 目前市值在 $ 16,247,807 排名第 #-，流通供应量为 20.17M AID。过去 24 小时内，AID 的交易价格在 $ 0.804357（低点）和 $ 0.998149（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.23，而历史最低价为 $ 0.574183。

短期表现方面，AID 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -19.45%。过去一天，总交易量达到 $ 1.21K。

GAIB AID（AID）市场信息

市值 $ 16.25M$ 16.25M $ 16.25M 成交量（24H） $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K 完全稀释市值 $ 16.25M$ 16.25M $ 16.25M 流通量 20.17M 20.17M 20.17M 总供应量 20,167,847.80547457 20,167,847.80547457 20,167,847.80547457

GAIB AID 的当前市值为 $ 16.25M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.21K。AID 的流通量为 20.17M，总供应量是 20167847.80547457，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.25M。