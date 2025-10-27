Gaib AI Dollar Alpha USDC（AIDAUSDC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.990246 $ 0.990246 $ 0.990246 24H最低价 $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24H最高价 24H最低价 $ 0.990246$ 0.990246 $ 0.990246 24H最高价 $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 历史最高 $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 最低价 $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 涨跌幅（1H） -0.06% 涨跌幅（1D） -0.71% 漲跌幅（7D） -1.11% 漲跌幅（7D） -1.11%

Gaib AI Dollar Alpha USDC（AIDAUSDC）当前实时价格为 $0.99152。过去 24 小时内，AIDAUSDC 的交易价格在 $ 0.990246 至 $ 1.003 之间波动，市场活跃度显著。AIDAUSDC 的历史最高价为 $ 1.13，历史最低价为 $ 0.926229。

从短期表现来看，AIDAUSDC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 -0.71%，过去 7 天内累计变动为 -1.11%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gaib AI Dollar Alpha USDC（AIDAUSDC）市场信息

市值 $ 113.91M$ 113.91M $ 113.91M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 113.91M$ 113.91M $ 113.91M 流通量 114.77M 114.77M 114.77M 总供应量 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

Gaib AI Dollar Alpha USDC 的当前市值为 $ 113.91M, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIDAUSDC 的流通量为 114.77M，总供应量是 114772921.187424，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.91M。