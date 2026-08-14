GaiAI 今日价格

GaiAI (GAIX) 今日实时价格为 $ 0.00718455，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 GAIX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00718455 每 GAIX。

GaiAI 目前市值在 $ 1,179,464 排名第 #-，流通供应量为 164.17M GAIX。过去 24 小时内，GAIX 的交易价格在 $ 0.00717604（低点）和 $ 0.00719115（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.229919，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GAIX 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 92.55。

GaiAI（GAIX）市场信息

市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 成交量（24H） $ 92.55$ 92.55 $ 92.55 完全稀释市值 $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M 流通量 164.17M 164.17M 164.17M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GaiAI 的当前市值为 $ 1.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 92.55。GAIX 的流通量为 164.17M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.18M。