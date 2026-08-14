Gaia Everworld 今日价格

Gaia Everworld (GAIA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GAIA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GAIA。

Gaia Everworld 目前市值在 $ 42,210 排名第 #-，流通供应量为 422.47M GAIA。过去 24 小时内，GAIA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.37，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GAIA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Gaia Everworld（GAIA）市场信息

市值 $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 49.96K$ 49.96K $ 49.96K 流通量 422.47M 422.47M 422.47M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Gaia Everworld 的当前市值为 $ 42.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GAIA 的流通量为 422.47M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.96K。