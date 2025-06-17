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Gaia 价格 (SN57)

USD

Gaia (SN57) 实时价格图表

$3.36
$3.36$3.36
-5.20%(1D)

今天 Gaia (SN57) 的价格

今天 Gaia (SN57) 的实时价格为 3.36 USD。目前其市值为 $ 4.24M USD。SN57 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gaia 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Gaia 当天价格变化为 -5.25%
- 其循环供应量为 1.26M USD

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Gaia (SN57) 价格表现 USD

今天内，Gaia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.186414357018161
在过去30天内，Gaia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Gaia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Gaia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.186414357018161-5.25%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Gaia (SN57) 价格分析

Gaia 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.13
$ 3.13$ 3.13

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

$ 4.12
$ 4.12$ 4.12

-0.90%

-5.25%

-11.72%

Gaia (SN57) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

--
----

1.26M
1.26M 1.26M

什么是Gaia (SN57)

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Gaia (SN57) 资源

白皮书
官网

Gaia（SN57）代币经济

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大家还在问：关于 Gaia (SN57) 的其他问题

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SN57 兑换为当地货币

1 SN57 兑换 VND
88,418.4
1 SN57 兑换 AUD
A$5.1072
1 SN57 兑换 GBP
2.4528
1 SN57 兑换 EUR
2.8896
1 SN57 兑换 USD
$3.36
1 SN57 兑换 MYR
RM14.2464
1 SN57 兑换 TRY
132.384
1 SN57 兑换 JPY
¥485.7552
1 SN57 兑换 RUB
263.424
1 SN57 兑换 INR
289.8
1 SN57 兑换 IDR
Rp55,081.9584
1 SN57 兑换 KRW
4,583.88
1 SN57 兑换 PHP
190.6464
1 SN57 兑换 EGP
￡E.168.4704
1 SN57 兑换 BRL
R$18.4464
1 SN57 兑换 CAD
C$4.536
1 SN57 兑换 BDT
410.7264
1 SN57 兑换 NGN
5,193.1824
1 SN57 兑换 UAH
139.5408
1 SN57 兑换 VES
Bs342.72
1 SN57 兑换 PKR
Rs951.552
1 SN57 兑换 KZT
1,722.168
1 SN57 兑换 THB
฿109.2336
1 SN57 兑换 TWD
NT$99.0192
1 SN57 兑换 AED
د.إ12.3312
1 SN57 兑换 CHF
Fr2.7216
1 SN57 兑换 HKD
HK$26.3424
1 SN57 兑换 MAD
.د.م30.576
1 SN57 兑换 MXN
$63.6048