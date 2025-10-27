G8DAY（G8D）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.004584$ 0.004584 $ 0.004584 最低价 $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

G8DAY（G8D）当前实时价格为 $0.00001157。过去 24 小时内，G8D 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。G8D 的历史最高价为 $ 0.004584，历史最低价为 $ 0.00000742。

从短期表现来看，G8D 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

G8DAY（G8D）市场信息

市值 $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K 流通量 8.80B 8.80B 8.80B 总供应量 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

G8DAY 的当前市值为 $ 101.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。G8D 的流通量为 8.80B，总供应量是 8800000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.82K。