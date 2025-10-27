Fyni AI by Virtuals（FYNI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00105924 24H最高价 $ 0.00128318 历史最高 $ 0.00465516 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -1.65% 涨跌幅（1D） +3.59% 漲跌幅（7D） +50.32%

Fyni AI by Virtuals（FYNI）当前实时价格为 $0.00122692。过去 24 小时内，FYNI 的交易价格在 $ 0.00105924 至 $ 0.00128318 之间波动，市场活跃度显著。FYNI 的历史最高价为 $ 0.00465516，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FYNI 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.65%，过去 24 小时内变动为 +3.59%，过去 7 天内累计变动为 +50.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fyni AI by Virtuals（FYNI）市场信息

市值 $ 1.22M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.22M 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Fyni AI by Virtuals 的当前市值为 $ 1.22M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FYNI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.22M。