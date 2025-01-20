Fyde Treasury 价格 (TRSY)
今天 Fyde Treasury (TRSY) 的实时价格为 0.787102 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TRSY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fyde Treasury 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 633.47 USD
- Fyde Treasury 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Fyde Treasury 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Fyde Treasury 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3168784496。
在过去60天内，Fyde Treasury 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2342457268。
在过去90天内，Fyde Treasury 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1754432458245505。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.3168784496
|-40.25%
|60天
|$ -0.2342457268
|-29.76%
|90天
|$ -0.1754432458245505
|-18.22%
Fyde Treasury 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-0.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Fyde Treasury Protocol enables the crypto ecosystem to diversify portfolios & treasuries, unlock token liquidity, and generate yield - all while retaining governance rights. The protocol introduces the Liquid Vault that creates multi-asset liquidity vaults directly accessible by the user's native governance token. Depositors into the vault receive $TRSY, the vault wrapper token, which tracks the vault performance and gives the depositor diversified market exposure, diversified yield, and additional liquidity pathways.
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|1 TRSY 兑换 AUD
A$1.2593632
|1 TRSY 兑换 GBP
￡0.63755262
|1 TRSY 兑换 EUR
€0.75561792
|1 TRSY 兑换 USD
$0.787102
|1 TRSY 兑换 MYR
RM3.53408798
|1 TRSY 兑换 TRY
₺28.01296018
|1 TRSY 兑换 JPY
¥122.81152506
|1 TRSY 兑换 RUB
₽80.4024693
|1 TRSY 兑换 INR
₹68.11580708
|1 TRSY 兑换 IDR
Rp12,903.30941088
|1 TRSY 兑换 PHP
₱46.03759598
|1 TRSY 兑换 EGP
￡E.39.62271468
|1 TRSY 兑换 BRL
R$4.78558016
|1 TRSY 兑换 CAD
C$1.13342688
|1 TRSY 兑换 BDT
৳95.62502198
|1 TRSY 兑换 NGN
₦1,224.1010304
|1 TRSY 兑换 UAH
₴33.1369942
|1 TRSY 兑换 VES
Bs42.503508
|1 TRSY 兑换 PKR
Rs219.30235924
|1 TRSY 兑换 KZT
₸417.557611
|1 TRSY 兑换 THB
฿27.00546962
|1 TRSY 兑换 TWD
NT$25.79333254
|1 TRSY 兑换 CHF
Fr0.71626282
|1 TRSY 兑换 HKD
HK$6.12365356
|1 TRSY 兑换 MAD
.د.م7.90250408