Fyde（FYDE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00565258 $ 0.00565258 $ 0.00565258 24H最低价 $ 0.00621257 $ 0.00621257 $ 0.00621257 24H最高价 24H最低价 $ 0.00565258$ 0.00565258 $ 0.00565258 24H最高价 $ 0.00621257$ 0.00621257 $ 0.00621257 历史最高 $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 最低价 $ 0.00501375$ 0.00501375 $ 0.00501375 涨跌幅（1H） -0.05% 涨跌幅（1D） +4.24% 漲跌幅（7D） -1.72% 漲跌幅（7D） -1.72%

Fyde（FYDE）当前实时价格为 $0.00601964。过去 24 小时内，FYDE 的交易价格在 $ 0.00565258 至 $ 0.00621257 之间波动，市场活跃度显著。FYDE 的历史最高价为 $ 0.301155，历史最低价为 $ 0.00501375。

从短期表现来看，FYDE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.05%，过去 24 小时内变动为 +4.24%，过去 7 天内累计变动为 -1.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fyde（FYDE）市场信息

市值 $ 104.32K$ 104.32K $ 104.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 601.94K$ 601.94K $ 601.94K 流通量 17.33M 17.33M 17.33M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Fyde 的当前市值为 $ 104.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FYDE 的流通量为 17.33M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 601.94K。