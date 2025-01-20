FX1Sports 价格 (FXI)
今天 FX1Sports (FXI) 的实时价格为 0.00691258 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FXI 兑换 USD 的价格为实时更新。
FX1Sports 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.79K USD
- FX1Sports 当天价格变化为 +1.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，FX1Sports 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010287。
在过去30天内，FX1Sports 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036446992。
在过去60天内，FX1Sports 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010507805。
在过去90天内，FX1Sports 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002758578817903739。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00010287
|+1.51%
|30天
|$ -0.0036446992
|-52.72%
|60天
|$ +0.0010507805
|+15.20%
|90天
|$ -0.002758578817903739
|-28.52%
FX1Sports 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.20%
+1.51%
+11.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
FX1 Company Overview FX1 is at the forefront of revolutionizing the sports data landscape. Our vision is to establish a decentralized sports data economy, powered by cutting-edge AI and blockchain technology. We empower leagues, athletes, brands, and fans by delivering real-time, data-driven solutions with transparency and fan-driven validation. Our mission is to redefine how sports data is captured, validated, and monetized, transforming it into a secure, community-driven ecosystem.
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|1 FXI 兑换 AUD
A$0.011060128
|1 FXI 兑换 GBP
￡0.0055991898
|1 FXI 兑换 EUR
€0.0066360768
|1 FXI 兑换 USD
$0.00691258
|1 FXI 兑换 MYR
RM0.0310374842
|1 FXI 兑换 TRY
₺0.2460187222
|1 FXI 兑换 JPY
¥1.0785698574
|1 FXI 兑换 RUB
₽0.706120047
|1 FXI 兑换 INR
₹0.5982146732
|1 FXI 兑换 IDR
Rp113.3209654752
|1 FXI 兑换 PHP
₱0.4043168042
|1 FXI 兑换 EGP
￡E.0.3479792772
|1 FXI 兑换 BRL
R$0.0420284864
|1 FXI 兑换 CAD
C$0.0099541152
|1 FXI 兑换 BDT
৳0.8398093442
|1 FXI 兑换 NGN
₦10.750444416
|1 FXI 兑换 UAH
₴0.291019618
|1 FXI 兑换 VES
Bs0.37327932
|1 FXI 兑换 PKR
Rs1.9259830396
|1 FXI 兑换 KZT
₸3.66712369
|1 FXI 兑换 THB
฿0.2371706198
|1 FXI 兑换 TWD
NT$0.2265252466
|1 FXI 兑换 CHF
Fr0.0062904478
|1 FXI 兑换 HKD
HK$0.0537798724
|1 FXI 兑换 MAD
.د.م0.0694023032