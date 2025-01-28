FX Stock Token 价格 (FXST)
今天 FX Stock Token (FXST) 的实时价格为 0.02206771 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FXST 兑换 USD 的价格为实时更新。
FX Stock Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.10 USD
- FX Stock Token 当天价格变化为 +234.85%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，FX Stock Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01547748。
在过去30天内，FX Stock Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0042543036。
在过去60天内，FX Stock Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0215737375。
在过去90天内，FX Stock Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.1500197983244944。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01547748
|+234.85%
|30天
|$ -0.0042543036
|-19.27%
|60天
|$ -0.0215737375
|-97.76%
|90天
|$ -3.1500197983244944
|-99.30%
FX Stock Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.55%
+234.85%
+235.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Fx$tock token is a world class leading token in the most revenue generating industry, first is Gaming zone & the 2nd is Trading zone.
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|1 FXST 兑换 AUD
A$0.0350876589
|1 FXST 兑换 GBP
￡0.017654168
|1 FXST 兑换 EUR
€0.0209643245
|1 FXST 兑换 USD
$0.02206771
|1 FXST 兑换 MYR
RM0.0968772469
|1 FXST 兑换 TRY
₺0.7889206325
|1 FXST 兑换 JPY
¥3.4328529676
|1 FXST 兑换 RUB
₽2.1489535998
|1 FXST 兑换 INR
₹1.9084155608
|1 FXST 兑换 IDR
Rp355.9307566213
|1 FXST 兑换 PHP
₱1.2914023892
|1 FXST 兑换 EGP
￡E.1.1086817504
|1 FXST 兑换 BRL
R$0.1299788119
|1 FXST 兑换 CAD
C$0.0315568253
|1 FXST 兑换 BDT
৳2.6911572345
|1 FXST 兑换 NGN
₦34.1076318989
|1 FXST 兑换 UAH
₴0.9266231429
|1 FXST 兑换 VES
Bs1.23579176
|1 FXST 兑换 PKR
Rs6.1538016106
|1 FXST 兑换 KZT
₸11.4043718509
|1 FXST 兑换 THB
฿0.7474333377
|1 FXST 兑换 TWD
NT$0.72823443
|1 FXST 兑换 CHF
Fr0.019860939
|1 FXST 兑换 HKD
HK$0.1716867838
|1 FXST 兑换 MAD
.د.م0.2200150687