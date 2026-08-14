Futardio cult 今日价格

Futardio cult (FUTARDIO) 今日实时价格为 $ 0.01124298，过去 24 小时内变化了 11.57%。当前 FUTARDIO 兑 USD 的汇率为 $ 0.01124298 每 FUTARDIO。

Futardio cult 目前市值在 $ 150,654 排名第 #-，流通供应量为 13.40M FUTARDIO。过去 24 小时内，FUTARDIO 的交易价格在 $ 0.01120875（低点）和 $ 0.01291952（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.051716，而历史最低价为 $ 0.00228239。

短期表现方面，FUTARDIO 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -45.60%。过去一天，总交易量达到 $ 2.05K。

Futardio cult（FUTARDIO）市场信息

市值 $ 150.65K$ 150.65K $ 150.65K 成交量（24H） $ 2.05K$ 2.05K $ 2.05K 完全稀释市值 $ 150.65K$ 150.65K $ 150.65K 流通量 13.40M 13.40M 13.40M 总供应量 13,399,859.845449 13,399,859.845449 13,399,859.845449

Futardio cult 的当前市值为 $ 150.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.05K。FUTARDIO 的流通量为 13.40M，总供应量是 13399859.845449，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 150.65K。