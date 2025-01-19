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Fuse Dollar V3 价格 (FUSD)

USD

Fuse Dollar V3 (FUSD) 实时价格图表

$0.977241
$0.977241$0.977241
-1.80%(1D)

今天 Fuse Dollar V3 (FUSD) 的价格

今天 Fuse Dollar V3 (FUSD) 的实时价格为 0.977241 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fuse Dollar V3 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 108.09 USD
- Fuse Dollar V3 当天价格变化为 -1.87%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Fuse Dollar V3 (FUSD) 价格表现 USD

今天内，Fuse Dollar V3 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0187181707319109
在过去30天内，Fuse Dollar V3 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0215119084
在过去60天内，Fuse Dollar V3 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0221177001
在过去90天内，Fuse Dollar V3 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0246479604539076

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0187181707319109-1.87%
30天$ +0.0215119084+2.20%
60天$ -0.0221177001-2.26%
90天$ -0.0246479604539076-2.46%

Fuse Dollar V3 (FUSD) 价格分析

Fuse Dollar V3 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.976485
$ 0.976485$ 0.976485

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

+0.01%

-1.87%

-1.24%

Fuse Dollar V3 (FUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 108.09
$ 108.09$ 108.09

0.00
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什么是Fuse Dollar V3 (FUSD)

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Fuse Dollar V3 (FUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 Fuse Dollar V3 (FUSD) 的其他问题

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FUSD 兑换为当地货币

1 FUSD 兑换 AUD
A$1.57335801
1 FUSD 兑换 GBP
0.80133762
1 FUSD 兑换 EUR
0.94792377
1 FUSD 兑换 USD
$0.977241
1 FUSD 兑换 MYR
RM4.3975845
1 FUSD 兑换 TRY
34.62364863
1 FUSD 兑换 JPY
¥152.71345107
1 FUSD 兑换 RUB
100.15743009
1 FUSD 兑换 INR
84.60952578
1 FUSD 兑换 IDR
Rp16,020.34169904
1 FUSD 兑换 PHP
57.21746055
1 FUSD 兑换 EGP
￡E.49.2529464
1 FUSD 兑换 BRL
R$5.9611701
1 FUSD 兑换 CAD
C$1.40722704
1 FUSD 兑换 BDT
118.7347815
1 FUSD 兑换 NGN
1,522.17989883
1 FUSD 兑换 UAH
41.15161851
1 FUSD 兑换 VES
Bs52.771014
1 FUSD 兑换 PKR
Rs272.43524598
1 FUSD 兑换 KZT
518.69997798
1 FUSD 兑换 THB
฿33.60731799
1 FUSD 兑换 TWD
NT$32.14145649
1 FUSD 兑换 CHF
Fr0.88928931
1 FUSD 兑换 HKD
HK$7.60293498
1 FUSD 兑换 MAD
.د.م9.81149964