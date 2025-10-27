Furo（FURO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00865713$ 0.00865713 $ 0.00865713 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.33% 涨跌幅（1D） +19.90% 漲跌幅（7D） +8.30% 漲跌幅（7D） +8.30%

Furo（FURO）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FURO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FURO 的历史最高价为 $ 0.00865713，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FURO 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.33%，过去 24 小时内变动为 +19.90%，过去 7 天内累计变动为 +8.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Furo（FURO）市场信息

市值 $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K 流通量 997.67M 997.67M 997.67M 总供应量 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

Furo 的当前市值为 $ 8.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FURO 的流通量为 997.67M，总供应量是 997674575.7383333，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.99K。