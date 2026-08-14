Funds are SAFU 今日价格

Funds are SAFU (SAFU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.71%。当前 SAFU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SAFU。

Funds are SAFU 目前市值在 $ 24,997 排名第 #-，流通供应量为 979.97M SAFU。过去 24 小时内，SAFU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00240412，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SAFU 在过去一小时内波动了 +0.26%，过去7 天内波动了 -10.70%。过去一天，总交易量达到 --。

Funds are SAFU（SAFU）市场信息

市值 $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.51K$ 25.51K $ 25.51K 流通量 979.97M 979.97M 979.97M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Funds are SAFU 的当前市值为 $ 25.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SAFU 的流通量为 979.97M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.51K。