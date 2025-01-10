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Funded 价格 (FUNDED)

USD

Funded (FUNDED) 实时价格图表

$0.097603
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-3.30%(1D)

今天 Funded (FUNDED) 的价格

今天 Funded (FUNDED) 的实时价格为 0.097603 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FUNDED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Funded 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.57K USD
- Funded 当天价格变化为 -3.32%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Funded (FUNDED) 价格表现 USD

今天内，Funded 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00335935115079504
在过去30天内，Funded 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0347544957
在过去60天内，Funded 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0405013799
在过去90天内，Funded 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.05980482522768051

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00335935115079504-3.32%
30天$ -0.0347544957-35.60%
60天$ +0.0405013799+41.50%
90天$ +0.05980482522768051+158.22%

Funded (FUNDED) 价格分析

Funded 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.098202
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$ 0.10352
$ 0.10352$ 0.10352

$ 0.161404
$ 0.161404$ 0.161404

-2.10%

-3.32%

-5.38%

Funded (FUNDED) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.57K
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什么是Funded (FUNDED)

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Funded (FUNDED) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Funded (FUNDED) 的其他问题

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FUNDED 兑换为当地货币

1 FUNDED 兑换 AUD
A$0.15811686
1 FUNDED 兑换 GBP
0.07905843
1 FUNDED 兑换 EUR
0.09467491
1 FUNDED 兑换 USD
$0.097603
1 FUNDED 兑换 MYR
RM0.43823747
1 FUNDED 兑换 TRY
3.4551462
1 FUNDED 兑换 JPY
¥15.46226726
1 FUNDED 兑换 RUB
9.97893072
1 FUNDED 兑换 INR
8.40264227
1 FUNDED 兑换 IDR
Rp1,574.24171509
1 FUNDED 兑换 PHP
5.72051183
1 FUNDED 兑换 EGP
￡E.4.93480768
1 FUNDED 兑换 BRL
R$0.5953783
1 FUNDED 兑换 CAD
C$0.13957229
1 FUNDED 兑换 BDT
11.90561394
1 FUNDED 兑换 NGN
151.32173914
1 FUNDED 兑换 UAH
4.12665484
1 FUNDED 兑换 VES
Bs5.172959
1 FUNDED 兑换 PKR
Rs27.17950741
1 FUNDED 兑换 KZT
51.5051031
1 FUNDED 兑换 THB
฿3.38780013
1 FUNDED 兑换 TWD
NT$3.220899
1 FUNDED 兑换 CHF
Fr0.08881873
1 FUNDED 兑换 HKD
HK$0.75935134
1 FUNDED 兑换 MAD
.د.م0.97993412