Fud the Pug 今日价格

Fud the Pug (FUD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.08%。当前 FUD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FUD。

Fud the Pug 目前市值在 $ 320,743 排名第 #-，流通供应量为 57.50T FUD。过去 24 小时内，FUD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FUD 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 -27.40%。过去一天，总交易量达到 --。

Fud the Pug（FUD）市场信息

市值 $ 320.74K$ 320.74K $ 320.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 421.09K$ 421.09K $ 421.09K 流通量 57.50T 57.50T 57.50T 总供应量 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0

Fud the Pug 的当前市值为 $ 320.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FUD 的流通量为 57.50T，总供应量是 75490000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 421.09K。