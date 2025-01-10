fTails 价格 (FTAILS)

USD

fTails (FTAILS) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 fTails (FTAILS) 的价格

今天 fTails (FTAILS) 的实时价格为 0.121186 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FTAILS 兑换 USD 的价格为实时更新。
fTails 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 148.69 USD
- fTails 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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fTails (FTAILS) 价格表现 USD

今天内，fTails 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，fTails 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0634930658
在过去60天内，fTails 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0629537396
在过去90天内，fTails 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.10634689402650753

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0634930658-52.39%
60天$ -0.0629537396-51.94%
90天$ -0.10634689402650753-46.73%

fTails (FTAILS) 价格分析

fTails 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 1.98
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fTails (FTAILS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 148.69
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什么是fTails (FTAILS)

fTails is a gaming and tooling memecoin on the Fantom blockchain

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fTails (FTAILS) 资源

官网

大家还在问：关于 fTails (FTAILS) 的其他问题

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FTAILS 兑换为当地货币

1 FTAILS 兑换 AUD
A$0.19632132
1 FTAILS 兑换 GBP
0.09816066
1 FTAILS 兑换 EUR
0.11755042
1 FTAILS 兑换 USD
$0.121186
1 FTAILS 兑换 MYR
RM0.54412514
1 FTAILS 兑换 TRY
4.2899844
1 FTAILS 兑换 JPY
¥19.19828612
1 FTAILS 兑换 RUB
12.39005664
1 FTAILS 兑换 INR
10.43169088
1 FTAILS 兑换 IDR
Rp1,954.61262958
1 FTAILS 兑换 PHP
7.10271146
1 FTAILS 兑换 EGP
￡E.6.12716416
1 FTAILS 兑换 BRL
R$0.7392346
1 FTAILS 兑换 CAD
C$0.17329598
1 FTAILS 兑换 BDT
14.78226828
1 FTAILS 兑换 NGN
187.88435068
1 FTAILS 兑换 UAH
5.12374408
1 FTAILS 兑换 VES
Bs6.422858
1 FTAILS 兑换 PKR
Rs33.74666542
1 FTAILS 兑换 KZT
63.9498522
1 FTAILS 兑换 THB
฿4.20757792
1 FTAILS 兑换 TWD
NT$4.00156172
1 FTAILS 兑换 CHF
Fr0.11027926
1 FTAILS 兑换 HKD
HK$0.94282708
1 FTAILS 兑换 MAD
.د.م1.21670744