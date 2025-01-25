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Froggy Friends 价格 (TAD)

USD

Froggy Friends (TAD) 实时价格图表

$16.82
$16.82$16.82
-7.60%(1D)

今天 Froggy Friends (TAD) 的价格

今天 Froggy Friends (TAD) 的实时价格为 16.82 USD。目前其市值为 $ 168.20K USD。TAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Froggy Friends 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 189.89 USD
- Froggy Friends 当天价格变化为 -7.68%
- 其循环供应量为 10.00K USD

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Froggy Friends (TAD) 价格表现 USD

今天内，Froggy Friends 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.40043097863191
在过去30天内，Froggy Friends 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.9237152360
在过去60天内，Froggy Friends 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +23.7756166500
在过去90天内，Froggy Friends 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.40043097863191-7.68%
30天$ -4.9237152360-29.27%
60天$ +23.7756166500+141.35%
90天$ 0--

Froggy Friends (TAD) 价格分析

Froggy Friends 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 16.63
$ 16.63$ 16.63

$ 18.78
$ 18.78$ 18.78

$ 823.5
$ 823.5$ 823.5

+0.41%

-7.68%

-8.95%

Froggy Friends (TAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 168.20K
$ 168.20K$ 168.20K

$ 189.89
$ 189.89$ 189.89

10.00K
10.00K 10.00K

什么是Froggy Friends (TAD)

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TAD 兑换为当地货币

1 TAD 兑换 AUD
A$26.5756
1 TAD 兑换 GBP
13.456
1 TAD 兑换 EUR
15.979
1 TAD 兑换 USD
$16.82
1 TAD 兑换 MYR
RM73.5034
1 TAD 兑换 TRY
599.4648
1 TAD 兑换 JPY
¥2,624.4246
1 TAD 兑换 RUB
1,643.4822
1 TAD 兑换 INR
1,449.5476
1 TAD 兑换 IDR
Rp271,290.2846
1 TAD 兑换 PHP
979.765
1 TAD 兑换 EGP
￡E.845.205
1 TAD 兑换 BRL
R$99.4062
1 TAD 兑换 CAD
C$24.0526
1 TAD 兑换 BDT
2,051.8718
1 TAD 兑换 NGN
26,199.3366
1 TAD 兑换 UAH
705.0944
1 TAD 兑换 VES
Bs941.92
1 TAD 兑换 PKR
Rs4,683.8654
1 TAD 兑换 KZT
8,714.9466
1 TAD 兑换 THB
฿564.4792
1 TAD 兑换 TWD
NT$550.6868
1 TAD 兑换 CHF
Fr15.138
1 TAD 兑换 HKD
HK$130.8596
1 TAD 兑换 MAD
.د.م167.6954